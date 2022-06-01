РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске у выпускников школ самыми популярными предметами на ЕГЭ стали обществознание, математика профильного уровня, английский язык, информатика и биология, сообщила администрация округа.

В текущем году в Подольске зарегистрировали 1 680 выпускников 11-х классов. 26 мая прошли экзамены по химии, литературе и географии, а 30 и 31 мая — по русскому языку.

В топ-5 предметов у выпускников Подольска в текущем году вошли обществознание, математика профильного уровня, английский язык, информатика, биология. К проведению ЕГЭ привлекли 622 специалиста и 36 общественных наблюдателей.

В округе сформировали 14 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все ППЭ обеспечены блокираторами работы систем сотовой связи и мобильной передачи данных, видеокамерами, переносными и стационарными металлоискателями, оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. Также автоматизированными рабочими местами для проведения устной части части ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.

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