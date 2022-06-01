РИАМО - 1 июн. Сквер Ветеранов в подмосковной Балашихе начнут обновлять в июне нынешнего года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«В июне приступаем к благоустройству сквера Ветеранов в Балашихе. Основная идея концепции – создать в оживленном городе пространство с тихими прогулочными тропами. В сквере будут созданы условия для комфортного отдыха как для старшего, так и для младшего поколений», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сквер Ветеранов окружен жилой застройкой, а также граничит с территорией школы №25 и детсадом №37. На территории сквера в 2016 году был установлен памятный камень в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На сегодняшний день здесь нет организованной дорожно-тропиночной сети с площадками отдыха. На большей части сквера также нет освещения, а покрытие дорожек находится в плохом состоянии.

При проектировании сквера специалисты учли существующие пешеходные связи и на основании них вскоре будет организована комфортная дорожно-тропиночная сеть. Вдоль ул. Звездной выделяется основная аллея, на которой расположится памятный камень и будет установлена новая мемориальная доска. Также вдоль ул. Звездной будет проложена велосипедная дорожка, имеющая ответвления к школе.

По задумке специалистов, в центре сквера планируется сосредоточить различные зоны отдыха взрослого населения и детей. В сквере разместится также многофункциональная игровая площадка для детей разных возрастов. Площадка у входа в школу будет служить не только зоной отдыха для учеников школы, но также может использоваться под проведение различных мероприятий.

Для взрослых на территории сквера будет оборудована площадка для отдыха с беседками и качелями. На основной аллее, а также при входах в сквер разместятся зоны отдыха, оборудованные скамейками.

Кроме того, в сквере проведут озеленение, а в целях безопасности в темное время суток установят современные фонари и камеры видеонаблюдения.

В нынешнем году в Подмосковье будут благоустроены 16 пешеходных зон и площадей, 19 скверов, которые будут в шаговой доступности от микрорайонов, 6 набережных, 12 парков и лесопарков и 14 функциональных зон в парках.

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