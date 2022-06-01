РИАМО - 1 июн. Недалеко от деревни Чертаново Волоколамского округа построили и ввели в эксплуатацию 2 объекта для разведения и выращивания домашней птицы. Проект сопровождал персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Запуск птичников обеспечил округ 50 новыми рабочими местами. Объекты построило ООО «Шульгино».

Площадь первого птичника составляет 4,9 тыс. «квадратов», а второго – 4,74 тыс. кв. м. Они состоят из отдельных боксов, соединенных коридором, бытовых и технических помещений. В боксах рамещаются птицы разного возраста, на территории также есть выгульные площадки.

Кроме птичников на участке площадью 112 га строится зернохранилище, цех комбикорма и ферма крупного рогатого скота.

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