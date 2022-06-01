РИАМО - 1 июн. В Подольске проводится проверка по факту обнаружения тел 2 человек в собственной квартире без внешний признаков насильственной смерти. Место происшествия осматривают следователи, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, в квартире находилась семья из 4 человек. Двоих доставили в больницу.

Следователи при участии УК и специалистов газовой службы осматривают газовое оборудование. Установлено, что 1 апреля специалисты уже проводили осмотр в данной квартире и выявили нарушения.

Жильцам выдали предписание на отключение газового оборудования до устранения нарушений, но они были категорически против.

Сейчас эксперты изъяли газовую колонку и запросили документы на оборудование, назначены экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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