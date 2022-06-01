РИАМО - 1 июн. Со среды в столичных центрах госуслуг начался прием заявлений на получение компенсаций за уплаченные ранее штрафы за несоблюдение антиковидных мер. Оформить возврат средств могут физлица, юрлица и ИП, сообщается на сайте мэра Москвы.

Еще не оплаченные штрафы взыскиваться не будут, до конца года объявлена ковидная амнистия. Под нее подпадают все нарушения, кроме несоблюдения самоизоляции. Возместить можно любые коронавирусные штрафы, полученные в Москве. Оформление доступно и москвичам, и гостям города.

Записываться в центры госуслуг заранее не нужно. Достаточно взять с собой заявление, паспорт, постановление о назначении штрафа и подтверждение оплаты. Представителям юрлиц необходимо подтверждение о праве представлять компанию.

Компенсация будет предоставлена в размере уплаченной суммы. Восстановить постановление о штрафе можно в учреждении, назначившем его или в органе исполнительной власти.

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