РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В среду жители Подольска в режиме онлайн смогут посмотреть еженедельное аппаратное совещание в администрации округа, на нем рассмотрят актуальные вопросы развития муниципалитета.

Традиционное аппаратное совещание проведет глава Подольска Дмитрий Жариков, начало в 12:00.

На совещании Жариков обсудит с руководителями администрации округа и муниципальных учреждений итоги работы Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области за 2021 год и I квартал текущего года, также он поговорит с ними о реализации мер поддержки бизнеса, вовлечении земель сельхозназначения в оборот и о мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского.

Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно в аккаунтах Жарикова в соцсетях Telegram и «ВКонтакте».

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