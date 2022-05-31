РИАМО - 31 мая. Подстанции «Кулига» и «Новочеркасское» начали ремонтировать в Воскресенске. Завершение капремонта запланировано на конец 2022 года. На энергообъектах полностью заменят трансформаторы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Работы проведут в Домодедове, Дубне, Зарайске, Истре, Кашире, Клину, Лобне, Мытищах, округе Пушкинский, Раменском округе, Солнечногорске, Ступине, Чехове, Щелкове и Электрогорске.
Ремонтируемые подстанции Воскресенска обеспечивают электроснабжение около 2,5 тыс. домовладений и дачных участков деревень Потаповское и Новочеркасское, а также близлежащих СНТ: «Строитель-3», «Мечта», «Ивушка-2», «Пламя», «Вдохновение», «Нефтяник-9», «Ветеран», «Семья», «Воскресенск».
В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
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