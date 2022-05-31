РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают 1 июня, сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона и отдела надзорной деятельности за месяц провели 28 профилактических мероприятий с участием 1 056 детей, говорится в сообщении ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области».

Это открытые уроки по вопросам обеспечения пожарной безопасности, предотвращения детской шалости с огнем и безопасности людей на водных объектах, экскурсии с демонстрацией специальной пожарной техники, оборудования, предметов боевой одежды, и мероприятия с задействованием ростовых кукол «Огнетушитель» и «Пожарный».

Ближайшее мероприятие с привлечением пожарной техники проведут 1 июня в Наташинском парке в 12:00.

Кроме того, в рамках Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» совместно с администрациями горокругов Люберцы, Котельники, Лыткарино, Дзержинский и общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере ГО и ЧС проводятся тренировки по эвакуации на объектах образовательной сферы.

Пожарные добавили, что во время открытых уроков можно больше рассказать о профессии.

Сейчас в подразделения 4 округов требуются инструкторы по вождению пожарной машины, пожарные, водители, инженеры группы организации службы, подготовки и пожаротушения, инженеры отделения профилактики пожаров, диспетчеры. На работу могут прийти граждане РФ до 35 лет. Подробную информацию можно получить в здании №34 на улице Кирова в Люберцах или по телефону: 8(495)559-73-22.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.