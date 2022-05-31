РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Люберецкие спасатели рассказали, что поджог сухой травы может привести к гибели икры рыб, сообщили в местном теруправлении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Жителей предупреждают, что при пале травы уничтожаются почки и семена травы, гибнут полезные микроорганизмы и мелкие животные. Также зола не обогащает почву, ее смывает дождь, и в водоемах она может погубить икру рыб.

Горожан просят не сжигать сухую растительность, мусор, не разводить костры. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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