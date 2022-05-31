РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. В подмосковном Красногорске по просьбам местных жителей отремонтировали тротуар, ведущий от Знаменского храма до городского парка, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Выполнен ремонт пешеходной дорожки от проезда за Знаменской церковью, расположенной по адресу: улица Райцентр, 4. Протяженность отремонтированного участка составляет 110 м, ширина 1,5 м, что не выходит за параметры исторически существующей дорожки. Работы проводили с учетом особенностей территории.

Бортовой камень не устанавливали, подстилающий слой и край дорожки укреплены щебнем фракции 5-20 мм.

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