РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Жители городского округа Люберцы избрали кандидатов от «Единой России» для выдвижения в местный совет депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Предварительное голосование проходило с 23 по 29 мая.

«Процедура подсчета голосов на сайте PG.ER.RU завершена. Каждый желающий может ознакомиться с ее результатами. Избиратели, принявшие участие в голосовании, могут проверить, правильно ли учтены их голоса. Для этого нужно использовать персонально сгенерированный при участии в выборах электронный ключ или номер транзакции», - сказал депутат Мособлдумы, член избирательного штаба Люберец Дмитрий Дениско.

Всего было 8 избирательных округов. Лидеров партийных выборов выдвинут от «Единой России» для избрания в местный совет депутатов. В голосовании осенью будут участвовать 32 партийных выдвиженца.

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