РИАМО - 31 мая. Врачам Долгопрудненской больницы удалось спасти пациента с дважды пересаженным сердцем и инфарктом миокарда, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Скорая помощь доставила в региональный сосудистый центр больницы 47-летнего мужчину с подозрением на инфаркт миокарда. Несколько лет назад у него диагностировали сердечную недостаточность. Ранее в связи с этими патологиями пациенту выполнили трансплантацию сердца, а через 3 года - ретрансплантацию.
При проведенном дообследовании инфаркт миокарда подтвердился. Специалисты решили провести экстренную коронарную ангиографию, которая выявила многососудистое поражение коронарных артерий и тромбоз просвета одной из коронарных артерий.
Помимо этого, донорское сердце теряет нервное питание, и у пациентов при развитии инфаркта миокарда отсутствует характерная для данного заболевания клиническая симптоматика в виде появления болей в груди, что затрудняет диагностику.
«Так и у нашего пациента демонстрировались диффузные сужения сосудов сердца, тромбоз одного из этих сосудов при отсутствии характерных клинических проявлений. Благодаря проведенному эндоваскулярному лечению и удалению тромба из коронарной артерии, удалось стабилизировать состояние пациента. Отмечена положительная динамика самочувствия больного, а также улучшение при проведенных ЭКГ, УЗИ сердца и лабораторных исследованиях в динамике», - добавил Торубаров.
На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения. Он продолжит наблюдаться у врача-кардиолога по месту жительства.
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