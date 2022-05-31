РИАМО - 31 мая. Врачам Долгопрудненской больницы удалось спасти пациента с дважды пересаженным сердцем и инфарктом миокарда, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Скорая помощь доставила в региональный сосудистый центр больницы 47-летнего мужчину с подозрением на инфаркт миокарда. Несколько лет назад у него диагностировали сердечную недостаточность. Ранее в связи с этими патологиями пациенту выполнили трансплантацию сердца, а через 3 года - ретрансплантацию.

При проведенном дообследовании инфаркт миокарда подтвердился. Специалисты решили провести экстренную коронарную ангиографию, которая выявила многососудистое поражение коронарных артерий и тромбоз просвета одной из коронарных артерий.

«Мы провели пациенту тромбаспирацию, то есть эндоваскулярно удалили тромб силой вакуума из ответственной за развитие инфаркта коронарной артерии. Основной сложностью данного вмешательства было то, что по данным коронарной ангиографии, в сосудах сердца отмечались явления васкулопатии, то есть кровеносные сосуды, снабжающие пересаженное сердце, изменяют свою структуру и сужаются, что приводит к ограничению кровотока в сердце», - сказал главврач Долгопрудненской больницы Сергей Торубаров.

Помимо этого, донорское сердце теряет нервное питание, и у пациентов при развитии инфаркта миокарда отсутствует характерная для данного заболевания клиническая симптоматика в виде появления болей в груди, что затрудняет диагностику.

«Так и у нашего пациента демонстрировались диффузные сужения сосудов сердца, тромбоз одного из этих сосудов при отсутствии характерных клинических проявлений. Благодаря проведенному эндоваскулярному лечению и удалению тромба из коронарной артерии, удалось стабилизировать состояние пациента. Отмечена положительная динамика самочувствия больного, а также улучшение при проведенных ЭКГ, УЗИ сердца и лабораторных исследованиях в динамике», - добавил Торубаров.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения. Он продолжит наблюдаться у врача-кардиолога по месту жительства.

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