РИАМО - 31 мая. С 10 июня возобновится работа автобусного маршрута №40К «ст. Кубинка – ст. Тучково», следующего из Одинцовского в Рузский округ, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

По словам зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой, работу маршрута возобновляют по многочисленным просьбам жителей. Ранее перевозчик прекратил обслуживание данного маршрута.

«С помощью конкурсных процедур Минтранс Подмосковья определил нового перевозчика – «Кубинские автомобильные перевозки», который приступит к обслуживанию маршрута с 10 июня. Жители, следующие от ст. Кубинка в Одинцовском округе до ст. Тучково в Рузском и в обратном направлении, смогут добираться за 30 минут», – отметила Кротова.

Кроме того, данный маршрут позволит не только соединить станции этих округов, но и обеспечить жителей деревень Крутицы, Наро-Осаново, Крымское, Дубки и др. транспортной доступностью с важными социальными объектами – поликлиниками, магазинами и аптеками.

На маршрут выйдут сразу 3 автобуса. Первый рейс будет отправляться от ст. Кубинка в 7:00, в 22:06 будет завершено рейсовое движение автобуса. Маршрут будет обслуживаться по нерегулируемым тарифам, оплатить проезд можно картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими картами. По соцкарте жителя Подмосковья проезд бесплатный.

С начала текущего года пассажиры автобусов в Подмосковье совершили порядка 243 млн поездок. Жители региона расплачиваются за проезд транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». С их помощью оплатили около 50 млн поездок. При этом самым популярным способом оплаты по-прежнему остаются соцкарты жителя Подмосковья и москвича (104 млн поездок).

Больше всего поездок совершено в Балашихе – порядка 14 млн, в Химках – 13 млн, 11 млн поездок пассажиры совершили в Люберцах.

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