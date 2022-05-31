РИАМО - 31 мая. В Никольском подразделении Одинцовской больницы заработал новый компьютерный томограф. На нем будут проводить исследования пациентам стационара и амбулаторно-поликлинического звена, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Компьютерная томография – современный и высокоинформативный метод исследования, который применяется при диагностике широкого спектра заболеваний. Новый томограф в Одинцовской больнице установлен взамен устаревшего аппарата. Он будет работать в 2 смены, в сутки на нем планируется проводить до 40 исследований», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Новый аппарат обладает лучшими техническими характеристиками – у него выше качество получаемого изображения и низкая лучевая нагрузка. Перед его установкой кабинет отремонтировали. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Пройти исследование можно по направлению лечащего врача.

«Год назад я переболела коронавирусной инфекцией. Было тяжелое состояние, 70% поражения легких. В Никольской больнице меня вылечили. Теперь прохожу углубленную постковидную диспансеризацию. Раньше на КТ-исследование легких нужно было ездить в Одинцово на общественном транспорте. Теперь это обследование можно пройти рядом с домом, без очереди и длительного ожидания результатов», – отметила пациентка Лидия Рябцева.

Аппарат приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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