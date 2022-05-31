РИАМО - 31 мая. На Дмитровском шоссе иномарка вылетела на тротуар, наехала на женщину, проходившую мимо, после чего перевернулась. Женщина погибла, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. Водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и допустил выезд на тротуар.

Погибшей на вид было около 60 лет, она умерла от полученных травм. Водитель авто не пострадал.

В настоящее время на месте работают оперативные службы столицы. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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