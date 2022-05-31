РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 мая. Члены Общественной палаты в Королеве обсудили с жителями вопрос сохранения леса 45 квартала, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Так называемый лес 45 квартала занимает территорию около 36 га. Он расположен в треугольнике между Болшевским, Ярославским шоссе и Акуловским водоканалом. Жители Королева обеспокоены тем, что часть леса находится в частной собственности, а на сайтах уже продают участки для застройки.

Члены Общественной палаты выехали на место вместе с жителями и осмотрели лес. Убедились, что на одном участке уже ведется вырубка и установлены колышки по границам. В свою очередь в городской администрации не выдавался порубочный билет, известно, что и разрешения на строительство тоже нет.

Жители во главе с активистами хотят сохранить лес и сделать там лесопарковую зону, чтобы можно было отдыхать с детьми, гулять и дышать воздухом.

Общественная палата по обращению жителей проработает этот вопрос.

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