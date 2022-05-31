РИАМО - 31 мая. На природных территориях столицы был замечен заяц-русак. Он внесен в Красную книгу Москвы по 1-й категорией редкости, сообщает пресс-служба Мосприроды.

Заяц попадался специалистам на глаза в природном комплексе №178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории» и Алешкинском лесу природно-исторического парка «Тушинский».

Также ушастого можно увидеть в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», в Терлецком лесопарке, фаунистическом заказнике «Долгие пруды» и других местах.

Всего в столице живут два вида краснокнижных зайцев – русак и беляк. Летом оба они серые, но первый крупнее. Встретить его легче вечером или ночью.

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