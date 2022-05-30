РИАМО - 30 мая. С 3 по 5 июня будет проходить Всероссийский марафон зеленых дел, за этот период проведут свыше 300 субботников акции «Вода России» в более чем 60 субъектах РФ, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Река Ока – один из важнейших водных объектов европейской части России. Крупнейший правый приток Волги протекает по территории 7 субъектов. Ока является не только важным древним судоходным маршрутом, от нее зависят ЖКХ, сельское хозяйство и многие другие отрасли экономики прилегающих территорий.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать нацпроект «Экология». Мероприятия в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» способствуют не только снижению антропогенной нагрузки на прилегающие к водоемам территории, но и росту экологической культуры населения. Мы поддерживаем волонтерское движение в рамках акции», - считает заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ястребов.

Уборка берега реки Ока начнется одновременно в трех точках в Калужской, Московской и Тульской областях. Присоединиться к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» (Берегдобрыхдел.рф) могут все желающие — как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоемов в своих регионах.

«Вода России» – одна из самых важных экологических акций последних лет. Московская область традиционно поддерживает эту инициативу. За 3 последних года в акции приняли участие около 4 тыс. человек, которые расчистили в общей сложности 99 км береговой линии. Она не только позволяет сделать чище берега рек и озер, но и учит бережно относиться к воде. Я уверен, что ребята, которые будут с нами вместе чистить берег Оки, не будут мусорить сами», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В этом году в рамках Акции проводится Всероссийский конкурс волонтерских организаций «Общий сбор». Организатор акции – ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России).

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