РИАМО - 30 мая. С 30 мая по 5 июня мобильные офисы программы соцгазификации приедут в 50 населенных пунктов Московской области. Жители сел и деревень смогут получить 12 социальных услуг, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Специалисты отправятся в деревню Ленино округа Истра; деревню Сергеевка Солнечногорска; деревню Тимошкино и поселок Новое Красногорска; деревню Нелидово и село Ивановское Волоколамского округа; деревни Морозово, Макаровка, Плетениха, Глебово и Левино Раменского округа; деревни Орлы, Михали, Акатово, Власовская и село Починки округа Егорьевск; деревни Козлово, Большие Дворы, Дмитрово, Васютино и село Рахманово Павловского Посада.

Также офисы будут работать в деревне Всеволодово Электростали; деревне Якимово Черноголовки; поселке Мещерский Бор округа Шатура; деревне Райки округа Лосино-Петровский; дп. Загорянский округа Щелково; деревнях Настасьино, Дмитровка, Нефедиха, поселке Новонекрасовский, п. свх. Останкино Дмитровского округа; деревнях Пчелка, Вешки, Долганиха и селе Марфино округа Мытищи.

Кроме того, воспользоваться услугами офисов смогут жители Сергиева Посада; деревни Тетерино Можайского округа; деревни Нижнее Сляднево и села Рождествено Рузского округа; деревень Дубцы и Бузаево Одинцовского округа; деревень Тимонино и Мартемьяново Наро-Фоминского округа; деревень Попово, Бавыкино, Мартьяново округа Чехов; деревень Ильинское, Ловцово и Поливаново округа Домодедово, а также деревни Влищево Подольска.

В мобильных офисах можно будет заключить комплексный договор по соцгазификации или договор на техобслуживание газового оборудования, запросить перерасчет за ТКО и получить другие услуги.

Подробный график работы офисов размещен на сайте «Мособлгаза».

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