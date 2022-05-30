РИАМО - 30 мая. Для автомобилей такси и каршеринга в столице хорошей перспективой является переход на электромобили, которые будет производить, в частности, завод «Москвич», сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Лискутов

«Понятно, что это (произойдет – ред.) не завтра. Необходимо много еще сделать. И еще раз перейти от крупно узловой сборки уже к российской платформе, но уверен, что так или иначе это будет обязательно. И другого варианта у нас в общем-то и нет. <…> Поэтому автомобиль появится и с двигателем внутреннего сгорания, и с электрической коробкой передач. Поэтому точно такой премиальный рынок, как российский, не может оставаться пустым», - сказал Ликсутов в эфире «Авторадио».

В этой связи в правительстве Москвы разработан план установки зарядочной инфраструктуры для электрического транспорта. Также московское правительство продолжит закупать электробусы.

В столице возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич» – об этом 16 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин. Производство запустят на заводе Renault, который перешел на баланс города. Столичные власти планируют, что сначала завод будет производить машины с двигателем внутреннего сгорания, а со временем там наладят выпуск электромобилей.

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