РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Проводится сбор средств для возобновления строительства Никольского храма в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Никольский храм Подольской епархии Русской православной церкви объединяет прихожан, прежде всего проживающих в микрорайоне Кузнечики. Еще в 2009 году митрополит Ювеналий благословил строительство церкви и работы незамедлительно начались. В 2014 году из-за кризиса они прекратились. Настоятель храма отец Алексий Суриков и прихожане обходятся маленькой деревянной часовенкой и не теряют надежды на завершение строительства.

«По воскресеньям мы проводим 2 службы, потому что здание не вмещает всех прихожан. Микрорайон большой, людей очень много. В храме уже действует воскресная школа, в которой могут учиться дети с самого раннего возраста. С древности на храм собирали средства сами прихожане всем миром. Мы благодарны каждому. Наша задача — объединять христиан, распространять слово божие и православную веру», — сказал отец Алексий.

Прихожане Никольского храма могут участвовать в школе волонтеров-аниматоров «Светоч», созданной по благословению настоятеля храма. При храме действует мастерская по золотно-лицевому шитью «Рукодельница». Есть приходской клуб для многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации женщин. Также действует Православный молодежный историко-дипломатический клуб, филиал библейско-богословский курсов Московской епархии РПЦ.

Храм — это прежде всего люди, которые приходят в него, но условия, в которых проходят служение Богу, таинства, занятия воскресной школы тоже очень важны. Четыре класса маленькой часовенки слишком тесны. Прихожан с каждым годом становится все больше.

Помочь возобновить строительство Никольского храма может каждый, отправив пожертвование на расчетный счет. Квитанцию можно получить в свечной лавке храма по адресу: Подольск, ул. 43-й Армии, д. 24, телефон: 8(985)380-39-37. Перевести средства на строительство храма также можно на его сайте: http://nikolsky-podolsk.ru/.

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