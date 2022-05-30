РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Жители подмосковного Подольска попросили сделать безопасный переход через ЦКАД вблизи деревни Матвеевское, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Жариков продолжает проводить еженедельные встречи с жителями округа. На этот раз его попросили улучшить жилищные условия, организовать безопасное пешеходное и автомобильное движение по ул. Беляевской. Рассмотреть возможность безопасного перехода через ЦКАД вблизи деревни Матвеевское – ближайший переход находится более чем в 2 км.

«Личное взаимодействие из раза в раз показывает свою эффективность. <...> По всем поступившим обращениям даны разъяснения. Для оперативного решения вопросов на отдельные территории спланированы выезды моих заместителей», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Глава округа личный прием граждан проводит каждый понедельник. Записаться можно по вторникам с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8(496)755-57-80, 8(496)755-57-27.

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