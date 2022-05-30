РИАМО - 30 мая. Подмосковные ученые первыми в стране синтезировали промышленные объемы электролита для ванадиевых проточных батарей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Разработка ученых из подмосковного наукограда Дубна — важный шаг в развитии альтернативной энергетики. Проведение этого исследования стало возможным, в том числе, благодаря поддержке региона. Так, компания «Технокомплект» получила грант правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций размером 10 млн рублей для реализации проекта по разработке и созданию системы бесперебойного питания нового поколения», - сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что сейчас можно увидеть первые результаты работы ученых.

Проточные батареи — передовые накопители в области альтернативной энергетики, которые активно внедряются во всем мире и в РФ. В качестве пилотной партии в инновационной лаборатории университета Дубны изготовлено 2 куб. м ванадиевого электролита.

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