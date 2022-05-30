РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мая. В понедельник 40 детей из Котельников поехали в детский оздоровительный лагерь «Горизонт» в подмосковной деревне Николаевка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В лагере ребята пробудут 3 недели. В «Горизонте» работают опытный педагогический состав, спортивные инструктора, повара, которые обеспечат детей пятиразовым питанием. Кроме того, действует штат врачей-педиатров и фельдшеров.

Для детей подготовили развлекательные и спортивные мероприятия. Созданы все условия для безопасного и интересного отдыха.

За время пребывания в лагере ребята получат множество положительных эмоций и приятных воспоминаний, а красивые природные ландшафты района и чистейший воздух сделают отдых по настоящему оздоровительным и полезным.

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