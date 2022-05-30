Подмосковье – удивительно красивый регион. Любоваться природой, старинными усадьбами и церквями можно на велопрогулках. Портал РИАМО публикует десять интересных маршрутов, которые подойдут как новичкам, так и продвинутым велосипедистам.

Велопоход для новичков – поселок писателей Переделкино

В литературном поселке Переделкино находятся дома-музеи Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака и Корнея Чуковского. А еще здесь расположена резиденция Патриарха Московского и всея Руси. Кататься по поселку – одно удовольствие: маршруты проходят по удобным дорожкам, а машины встречаются довольно редко.

Неподалеку находится Мещерский парк, оборудованный велодорожками и лавочками – подойдет тем, кто только начинает осваивать велосипедный спорт.

Направление: в сторону Одинцова

GPS-координаты: 55.657028, 37.332884; 55.661807, 37.353924

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Кратовское озеро, готическая церковь, Томилинский лесопарк

Еще один знаменитый поселок – Кратово. Там жили Михаил Зощенко, Сергей Эйзенштейн, Валентина Талызина, Булат Окуджава.

Веломаршрут можно начать с живописного Кратовского озера рядом с детской железной дорогой. Затем, минуя центр Жуковского, можно добраться до усадьбы XVIII века и взглянуть на знаменитую Владимирскую церковь, построенную в псевдоготическом стиле.

Завершить путешествие стоит у берегов Волкушинского карьера, дорога к которому проходит сквозь густой Томилинский лесопарк.

Направление: в сторону Жуковского, Лыткарина

GPS-координаты: 55.587575, 38.159984; 55.610092, 38.058121; 55.597651, 37.903038

Карьеры, олени и лесопарк

Недалеко от Москвы есть несколько удивительных водоемов. От карьеров в Дзержинском можно построить живописнейший маршрут через лесопарк и оленью ферму к Волкушинскому карьеру, который стал популярным местом для летнего отдыха благодаря своим пляжам и интересным маршрутам для катания на горных велосипедах.

Холмисто-лесной пейзаж, окружающий водоем, делает эту местность одной из самых привлекательных для велопрогулок в Подмосковье.

Направление: в сторону Дзержинского

GPS-координаты: 55.637412, 37.867023; 55.597651, 37.903038

«Русский Парнас» и уникальный «коронованный» храм

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Маршрут из Москвы пройдет через Битцевский лес, Бутовский лесопарк и Дубровицкий лес. Красивейшая дорога по южному Подмосковью позволит всего за одну поездку на велосипеде увидеть сразу три интересные усадьбы.

Сперва на маршруте встретится имение Остафьево – «Русский Парнас», настоящая литературная жемчужина, где в свое время гостили Пушкин, Гоголь и Грибоедов. Вторая усадьба – Дубровицы – примечательна удивительным «коронованным» храмом. По дороге к усадьбе Ивановское, которую построил двоюродный дед Льва Толстого, можно заехать на пляж на берегу реки Пахры, там же удобно будет пообедать.

Направление: в сторону Подольска

GPS-координаты: 55.495879, 37.501042; 55.441462, 37.493198; 55.434549, 37.521349

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Велопрогулка по Лосиному острову

Лосиный остров – одно из самых популярных мест для прогулок на велосипеде и ближайший к Москве заповедник дикой природы. Катаясь вдоль извилистой реки Лось, на лесных тропах можно встретить экологические центры, ручьи с кристальной водой и небольшие озера.

Если по пути так и не удастся встретить местных хозяев — лосей, то можно отправиться на лосиную биостанцию. Там животные обитают почти в естественных условиях и охотно идут на контакт с посетителями.

Направление: в сторону Королева, Мытищ

GPS-координаты: 55.901320, 37.841005; 55.879194, 37.784917

Безлюдный и дикий Лохин остров

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Этот памятник природы находится недалеко от усадьбы Архангельское, откуда, кстати, и можно начать велосипедное путешествие. Попасть на остров можно через единственный мостик, для этого нужно ехать вдоль старицы Москвы-реки через деревню Глухово.

На территории острова велосипедисты проложили два основных маршрута для прогулок: малый круг, проходящий по лесу, и большой – по берегу реки, откуда открывается вид на усадьбу Архангельское. Во время поездки можно встретить древнее озеро Глухая яма, которому больше десяти тысяч лет.

Направление: в сторону Красногорска

GPS-координаты: 55.785543, 37.284229; 55.762106, 37.278123; 55.768532, 37.279562

Путешествие в русскую Швейцарию

За живописные холмы и невероятную природу окрестности Звенигорода называют «Русской Швейцарией». Неспроста здесь искали вдохновение художники Исаак Левитан и Мария Якунчикова, композитор-пианист Сергей Танеев, писатели Михаил Пришвин и Василий Янчевецкий.

Веломаршрут к одной из самых красивых духовных обителей Подмосковья – Саввино-Сторожевскому монастырю – следует прокладывать через деревни Барвиха, Петрово-Дальнее и Палицы. По пути обязательно встретятся природные красоты, равнины и набережные.

Направление: в сторону Звенигорода

GPS-координаты: 55.751420, 37.176552; 55.754966, 36.974840; 55.727539, 36.815615

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В поисках Радужного водопада

Для того, чтобы увидеть красивые водопады, совсем не обязательно отправляться в горы. Настоящие чудеса природы находятся рядом с Москвой, и к ним нетрудно добраться всего за один день.

Чтобы отыскать водопад Радужный, любителям долгих поездок на велосипеде придется отправиться на юго-запад от Москвы к реке Наре. По дороге можно заехать в Зосимову пустынь, а после в знаменитый парк птиц «Воробьи».

Направление: в сторону Наро-Фоминска

GPS-координаты: 55.410437, 36.911695; 55.212142, 36.953838; 55.159247, 36.779376

«На старт. Внимание. Парк!»

Спортивный парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной – главная зеленая зона города Одинцово. Это территория природного рекреационного комплекса «Подушкинский лес».

На сегодняшний день площадь парка составляет более 200 гектаров, и он является крупнейшим парком на Можайском направлении. В первую очередь он известен своей лыжероллерной трассой с дистанциями различной протяженности.

Однако этот парк – идеальное место не только для лыжников, но и любителей велопрогулок в сени деревьев.

Направление: в сторону Одинцова

GPS-координаты: 55.690888, 37.249838

Дорога к большой воде

Летом часто хочется построить маршрут так, чтобы он заканчивался у красивого водоема. Этим критериям отвечает живописная дорога к Клязьминскому водохранилищу. Проложить к нему маршрут можно по-разному: со стороны канала имени Москвы, через прилежащие деревни или Пироговский лесопарк.

На маршрутах встречаются как спокойные лесные тропы и асфальтированные участки, так и крутые подъемы, с которыми справятся только подготовленные велосипедисты.

Направление: в сторону Мытищ, Долгопрудного

GPS-координаты: 55.947404, 37.711325; 55.987305, 37.630966

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