РИАМО - 30 мая. В последний понедельник весны в Подмосковье и столице будет тепло и солнечно, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферное давление вырастет и в середине дня достигнет 752 мм рт. ст. В столице воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а в Подмосковье – до плюс 17-22 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Относительная влажность – порядка 30%.

Геомагнитный фон в понедельник будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Для метеозависимых людей погодные условия будут неблагоприятными. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может возникнуть недомогание, появиться симптомы удушения. Стоит совершать прогулки на свежем воздухе утром или вечером, когда условия более комфортные, а содержание кислорода повышенное.

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