РИАМО - 29 мая. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Балашиха объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения свободного назначения 129,8 кв. м на ул. Октябрьской, д. 6, сообщает пресс-служба комитета.

В аукционе смогут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Недвижимость предлагается в аренду сроком на 5 лет по начальной цене 498 737,03 руб. в год.

Помещение является подвальным и расположено в жилом доме. От места расположения объекта за 25 минут на автомобиле можно добраться до станций метро «Новогиреево» и «Новокосино». В пешей доступности автобусные остановки «Октябрьская улица», «Улица Чехова», «ОАО Криогенмаш» и другие.

Заявки на аукцион принимаются до 16.06.2022 на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 21000004710000000418). Аукцион состоится 20.06.2022.

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