РИАМО - 29 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да. В планах есть», - подтвердил официальный представитель Кремля.
Ранее лидер Турции сообщил, что намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
С 24 февраля РФ проводит специальную военную операцию на Украине. Она направлена на защиту жителей Донбасса.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Путин: давление со стороны недружественных стран — «практически агрессия»
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии