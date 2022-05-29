РИАМО - 29 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. В планах есть», - подтвердил официальный представитель Кремля.

Ранее лидер Турции сообщил, что намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

С 24 февраля РФ проводит специальную военную операцию на Украине. Она направлена на защиту жителей Донбасса.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.

Путин: давление со стороны недружественных стран — «практически агрессия»