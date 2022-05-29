РИАМО - 29 мая. День защиты детей в Московском зоопарке отметят 1 июня с 12:00 до 16:00, гостей ждут эстафеты, викторины и встреча с пандами, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Также в программу праздника вошли разнообразные познавательные и спортивные мероприятия. Принять в них участие могут все посетители зоопарка, которые купили входной билет.

Праздник стартует в 12:00 у вольера больших панд Жуи и Диндин. Для детей там проедут викторину «Путешествие в Китай вместе с большой пандой». Все желающие смогут проверить свои знания истории и культуры Китая, а также рассказать о пандах. Участники мероприятия получат памятные сувениры.

Также у вольера панд будет проведена лотерея. Розыгрыши состоятся раз в час: в 13:00, 14:00 и 15:00. В 13:00 на той же площадке начнут читать лекцию для детей от 4 лет о жизни больших панд. Затем проведут творческое занятие. Дети смогут сделать специальные игрушки для Жуи и Диндин.

В 14:00 гостям зоопарка предложат посмотреть кормление панд. А с 12:00 до 16:00 на площадке у вольера можно будет сыграть в подвижные игры.

Кроме того, с 13:00 до 14:00 в зоосаде проведут концерт детских творческих коллективов. Зрители смогут послушать популярные народные композиции и авторские произведения о детях и детстве.

День защиты детей — международный праздник, который отмечают 1 июня каждый год. Его учредили в ноябре 1949 года в Париже. Впервые День защиты детей отметили в 1950 году. В российской столице 1 июня традиционно проводят мероприятия для детей и родителей.

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