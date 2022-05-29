РИАМО - 29 мая. На главной метеостанции столицы ВДНХ с начала мая выпало около 60 мм осадков, что составляет 110% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

В конце рабочей недели на Московский регион обрушились проливные дожди, которые принес атлантический циклон. 27 мая на ВДНХ выпало рекордное количество осадков – 25 мм, был побит рекорд 1924 года, который составлял 21,5 мм.

Дожди продолжились и 28 мая. По данным на утро 29 мая, на ВДНХ выпало 59,8 мм осадков, что составляет 110% от нормы в 51 мм. На Балчуге выпало 57 мм, в районе МГУ зафиксировали свыше 60 мм – это 133% от нормы в 47 мм.

29 мая в Москве установилась переменная облачность. Воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Среднесуточная температура останется немного ниже нормы.

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