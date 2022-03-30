РИАМО - 30 мар. Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья с 1 марта по 30 апреля проверяют проблемные зоны в весенний период. Вероятность подтопления выявили по 660 адресам, сообщает пресс-служба ведомства.

Факты подтопления были зафиксированы в 35 случаях, 26 нарушителей были оштрафованы, а остальным было выдано предупреждение. В соответствии с законодательством, физлицам может грозить штраф в размере до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам – до 5 тыс. рублей, а юридическим – до 50 тыс. рублей.

«Мы составили список из 660 адресов, где отсутствует ливневая канализация и наиболее вероятно подтопление, он направлен главам городских округов для контроля и оперативной реакции во избежание подтопления. Главам поручено организовать очистку «ливневок», кюветов, водоотводных канав и водопропускных труб», – отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Наибольшее количество мест, подверженных риску подтопления, расположено в Красногорске – 54, в Лосино-Петровском – 44, в Балашихе – 39, Воскресенске – 33, Солнечногорске – 31 и Раменском округе – 27.