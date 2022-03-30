РИАМО - 30 мар. Для расширения парковочных пространств в Химках будут применяться два основных решения: обустройство парковочных мест для автомобилей на свободных участках возле многоквартирных домов и перемещение мусорных контейнеров из дворов в межквартальные проезды. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Он отметил, что придомовые участки, на которых планируется организовать парковки, – это незастроенная пустая земля, которая не находится у кого-либо в аренде. Сейчас в муниципалитете уже подобрано 20 тыс. квадратных метров таких участков. Работа по поиску земли продолжится: все свободные участки в радиусе 100 метров от многоквартирных домов пересмотрят для передачи под автостоянки.
«Второе решение – разметка во дворах и вынос, где это возможно, контейнерных площадок с территории дворов в межквартальные проезды, чтобы освободить еще место. Но эту работу мы будем проводить только по согласованию с жителями», – добавил Волошин.
Глава округа подчеркнул, что в 2022 году в Химках планируется благоустроить 69 дворов. Работы включат в себя замену дорожного полотна, строительство новых детских и спортивных площадок и установку камер видеонаблюдения.
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