РИАМО - 30 мар. Для расширения парковочных пространств в Химках будут применяться два основных решения: обустройство парковочных мест для автомобилей на свободных участках возле многоквартирных домов и перемещение мусорных контейнеров из дворов в межквартальные проезды. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы советовались с жителями, в моем Telegram-канале они голосовали за решения, которые мы выработали на общегородском совещании совместно с ГИБДД, общественностью, нашими депутатами. Два ключевых решения. Первое: на участках, которые примыкают к многоквартирным домам, мы планируем поменять вид разрешенного использования на паркинг и обустроить там парковочные места», – рассказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.

Он отметил, что придомовые участки, на которых планируется организовать парковки, – это незастроенная пустая земля, которая не находится у кого-либо в аренде. Сейчас в муниципалитете уже подобрано 20 тыс. квадратных метров таких участков. Работа по поиску земли продолжится: все свободные участки в радиусе 100 метров от многоквартирных домов пересмотрят для передачи под автостоянки.

«Второе решение – разметка во дворах и вынос, где это возможно, контейнерных площадок с территории дворов в межквартальные проезды, чтобы освободить еще место. Но эту работу мы будем проводить только по согласованию с жителями», – добавил Волошин.

Глава округа подчеркнул, что в 2022 году в Химках планируется благоустроить 69 дворов. Работы включат в себя замену дорожного полотна, строительство новых детских и спортивных площадок и установку камер видеонаблюдения.