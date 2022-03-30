РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил с юбилеем генерального директора фабрики «Пехорский текстиль» Елизавету Терешкину, передает пресс-служба администрации городского округа.
Он добавил, что Терешкина более 20 лет управляет фабрикой, а текстильной отрасли она посвятила 48 лет своей жизни.
«Благодаря ей фабрика стала ведущим производителем крученой пряжи для ручного вязания из натуральных, искусственных и синтетических волокон. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции. «Пехорку» знают на территории всей нашей страны и далеко за ее пределами! Елизавета Петровна – не просто грамотный и эффективный руководитель, она имеет многочисленные награды за благотворительную деятельность и реализацию социально-ориентированных программ», - уточнил Ружицкий.
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