РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил с юбилеем генерального директора фабрики «Пехорский текстиль» Елизавету Терешкину, передает пресс-служба администрации городского округа.

«С огромным удовольствием поздравил с юбилеем генерального директора фабрики «Пехорский текстиль», Почетного гражданина городского округа Люберцы Елизавету Петровну Терешкину и вручил ей поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. От всей души поздравляю именинницу с днем рождения! Желаю ей здоровья, успехов во всех начинаниях, заботы и любви близких, энергии, позитива! Пусть каждый день приносит радость», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что Терешкина более 20 лет управляет фабрикой, а текстильной отрасли она посвятила 48 лет своей жизни.

«Благодаря ей фабрика стала ведущим производителем крученой пряжи для ручного вязания из натуральных, искусственных и синтетических волокон. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции. «Пехорку» знают на территории всей нашей страны и далеко за ее пределами! Елизавета Петровна – не просто грамотный и эффективный руководитель, она имеет многочисленные награды за благотворительную деятельность и реализацию социально-ориентированных программ», - уточнил Ружицкий.