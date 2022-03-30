РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Сотрудники ООО «Ключевые системы и компоненты» городского округа Мытищи приняли участие в донорской акции в отделении переливания крови городской клинической больницы, сообщается на странице МГКБ в соцсети «ВКонтакте».

Перед процедурой пациенты прошли обследование: сбор анамнеза, оценку временных и постоянных медицинских противопоказаний, физикальный осмотр, лабораторные исследования перефирической крови (исследования уровня гемоглобина, группы крови и резус-принадлежности).

После сдачи крови доноры попили чай со сладостями, им была выдана справка для предъявления по месту работы на освобождение на 1 день, денежная компенсация на обед.

В 2021 году в отделении переливания МГКБ донором стал 1691 человек, заготовлено 760,95 л цельной крови.

«Периодически предприятия обращаются к нам с предложением провести донорскую акцию, надеемся, что и с данным предприятием сложатся дружеские связи надолго», - отметила заведующая отделением переливания крови МГКБ Людмила Дмитричева.

Каждому за участие был вручен нагрудный значок, учрежденный по этому случаю предприятием.