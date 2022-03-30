РИАМО - 30 мар. Ледовую арену с крытым катком построят на улице Гагарина в Орехове-Зуеве в 2023 году. Контракт на выполнение строительства уже заключен с подрядчиком ООО «Фортэкс», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту здания, будущий двухэтажный спорткомплекс включит в себя ледовую арену, входную группу с кассами и буфетом, тренировочный зал с зоной отдыха, раздевалки, душевые с сауной, медпункт, пункты проката и заточки коньков, а также административные и технические помещения.

Прилегающую к зданию территорию благоустроят: возле ледовой арены появятся парковка на 55 машино-мест и зона отдыха для посетителей. Также территорию озеленят.

Строительство объекта будет профинансировано за счет бюджетных средств. Возведение ледовой арены пройдет в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».