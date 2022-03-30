РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. До конца года в подмосковном Домодедове капитально отремонтируют 173 многоквартирных дома, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Среди запланированных работ: замена лифтового оборудования, общестроительные работы и замена системы газоснабжения.

Очередность проведения капитального ремонта определяется с учетом следующих критериев: год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; дата последнего проведения капитального ремонта; техническое состояние многоквартирного дома и процент собираемости взносов на капремонт собственников помещений.

В прошлом году были выполнены работы в 116 многоквартирных домах.