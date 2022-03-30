РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках рабочего визита обсудил с инициативной группой жителей микрорайона Южный Балашихи проект благоустройства сквера на улице Карбышева, проект разместили на портале «Добродел» в разделе «инициативное бюджетирование», сообщает пресс-служба парламентария.

Председатель ТОС «Южный-7» Светлана Волостнова рассказала депутату, что жители микрорайона давно мечтают о благоустройстве сквера. Территория находится между жилыми домами и Московским областным онкологическим диспансером, ее надо почистить от старых деревьев, обустроить дорожки для прогулок, поставить скамейки, смонтировать освещение.

«Получится хорошее место как для жителей, так и для тех, кто приезжает в больницу», - сказала Волостнова.

Тарас Ефимов отметил, что такие зеленые уголки для отдыха мамочек и пенсионеров должны быть в каждом микрорайоне.

«Важно, что сами жители вышли с проектом, обсуждали его и готовы участвовать в конкурсном отборе в рамках программы инициативного бюджетирования. Призываю всех горожан зайти на портал «Добродел» и проголосовать за проекты по Балашихе», - сказал Ефимов.

Он добавил, что всего жители Балашихи выложили 19 проектов для участия в рейтинговом голосовании, они касаются как благоустройства общественных территорий, так и приобретение мебели для школ. Голосовать за проекты можно до 4 апреля.

Проголосовать за проект сквера на улице Карбышева можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/6274.