РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В среду в городском округе Люберцы избрали нового председателя РОО «РосМолСпорт Московской области», им стал президент РОО «Федерация лазертага Московской области» Павел Шарапов, корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Избрание нового кандидата связано с окончанием полномочий Агаджаняна. Проголосовали все участники общего собрания — это члены РОО «РосМолСпорт Московской области». Кроме того, на заседании представили планы на оставшийся год. Шарапов уточнил, что на 2022 год запланировано проведение 17 мероприятий.

Бывший председатель организации Сергей Агаджанян выдвинул предложение создать на базе подмосковного «РосМолСпорта» межрегиональную или всероссийскую организацию.

«Мы посмотрели охват наших мероприятий за последние три года. Около 40% мероприятий проходят в различных регионах Российской Федерации. Вопрос встал остро. Есть поддержка в Крыму, Севастополе, Омске и других регионах», — сказал Агаджанян.

Отделение «РосМолСпорта» в Люберцах существует с 2016 года. На данный момент в Московской области существует пять отделений организации. «РосМолСпорт» объединяет более 5 тыс. сторонников.