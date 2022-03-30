РИАМО - 30 мар. У жителей 6 домов в столице появилась возможность переселиться в новостройки по программе реновации раньше запланированного срока. Расселят дома на юге, юго-востоке, севере и северо-востоке города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Расселение 6 домов, вошедших в программу реновации, начинается раньше заявленных сроков. Переселение жителей должно было произойти не раньше 2025 года, но благодаря высоким темпам строительства и слаженной работе правительства Москвы часть из них уже переезжает в новое жилье, а часть получит квартиры в рамках первого этапа реализации программы, то есть до конца 2024 года», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Расселение домов начнется по следующим адресам: р-н Южнопортовый, 5-я Кожуховская улица, 33; р-н Западное Дегунино, Коровинское шоссе, 27; р-н Царицыно, Кавказский бульвар, 40, корп. 1 и 42, корп. 1; р-н Отрадное, Отрадный проезд, 6 и 8.

По словам Левкина, переселение стальных домов проходит в строгом соответствии с согласованными этапами и сроками. Все обязательства перед горожанами выполняются в полном объеме.

На сроки переселения влияет количество стартовых площадок, подобранных для строительства жилья. Чем их больше, тем раньше начинается переселение участников программы.

«Город ведет постоянный подбор территорий, где затем появятся новостройки для переселения жителей по программе реновации. За 2021 год список увеличился на 63 адреса, за 2022 год — уже на 10 площадок. В проработке у нас находится еще около 20 территорий», — добавил глава департамента.