РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В городском округе Мытищи с руководителями торговых центров обсудили расчет оплаты за вывоз мусора, сообщила глава округа Юлия Купецкая на странице в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии также присутствовали представители министерства ЖКХ Подмосковья, Торгово-промышленной палаты, Сергиево-Посадского регионального оператора и местное отделение «Опоры России».

«На сегодняшний день выявлена главная проблема – отсутствие взаимопонимания между руководителями торговых центров и компанией по обращению с отходами», - сказала Купецкая.

Она отметила, что в ходе встречи было принято решение провести заседание рабочей группы 7 апреля. Будут приглашены предприниматели, представители регоператора и юрист администрации.

«Необходимо разбираться в каждом конкретном случае и помогать в налаживании диалога между участниками этого процесса», - заключила глава округа.