РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В городском округе Мытищи ярмарка вакансий учебных и рабочих мест «Первый шаг в твоей карьере» продолжит работу до 1 апреля, сообщила заместитель главы горокруга Наталья Гречаная на странице соцсети «ВКонтакте».

В ярмарке уже приняли участие учащиеся 8-11 классов школ Мытищ.

Целью мероприятия является информирование учащихся образовательных учреждений о профессиях и специальностях высшего и среднего профессионального образования, организация профессионального тестирования и профориентации.

Возможность школьников пройти профориентационное тестирование позволит спрогнозировать профессиональную успешность в какой-либо сфере трудовой деятельности, самореализацию личности в условиях рыночных отношений.