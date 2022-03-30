РИАМО - 30 мар. Сотрудники ФСБ задержали в 23 российских регионах 60 сторонников украинской молодежной неонацистской группировки «МКУ» (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает Nation News.

В ходе обысков у задержанных оперативники изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также пропагандистские материалы и инструкции по вербовке новых членов.

В ведомстве подчеркнули, что неонацистская организация была создана под контролем спецслужб Украины.

По данным ФСБ, группировка была создана гражданином Украины для совершения террористических актов, а также массовых убийств и экстремистских преступлений на территории России.