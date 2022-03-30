РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Жителей городского округа Люберцы предупредили о весенних паводках и призвали соблюдать меры предосторожности, сообщили в местном территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас».

При движении льда несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, так как они играют на обрывистом берегу или катаются на льдинах водоема.

Родителей просят не допускать детей к водоемам и провести с ними профилактические беседы о правилах поведения в период паводков.