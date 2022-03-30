РИАМО - 30 мар. Сотрудники Госавтоинспекции в Дмитровском округе задержали мужчину, перевозившего более 1 кг мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Госавтоинспекторы остановили иномарку для проверки документов на автодороге вблизи п. Некрасовский.

«При беседе с полицейскими 41-летний водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В нем инспекторы ДПС обнаружили 3 свертка с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу УМВД. Обнаруженное было изъято и направлено на химическое исследование.

«Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в содержимом свертков общей массой более 1,2 кг содержится наркотическое средство – мефедрон», – добавила Петрова.

Задержанный пояснил, что изъятый наркотик он забрал из тайника вблизи д. Саморядово для дальнейшего сбыта в Дмитрове и Мытищах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.