РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Климовск Подольска 31 марта пройдет встреча представителей власти с жителями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречу с жителями организуют в рамках работы выездной администрации. На вопросы граждан ответят заместители главы администрации городского округа Подольск и руководители структурных подразделений.

Выездная администрация будет работать в помещении МУДО «Климовская детская музыкальная школа» на улице Театральной, 6. Начало в 16:00.

Выездная администрация переезжает из одного микрорайона в другой для того, чтобы быть в тесном контакте с жителями. Такой формат удобен для горожан, не отнимает много времени на поездки в администрацию, все профильные службы – в одном микрорайоне.

Ранее встреча прошла в микрорайоне Климовск в ДК «Машиностроитель». Обращения в основном касались тем, связанных с ЖКХ, благоустройством дворовых территорий, дорожной инфраструктурой, экологией, образованием, развитием культурного сектора, капитальным ремонтом многоквартирных домов.