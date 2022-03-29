РИАМО - 29 мар. В январе 2022 года средняя зарплата сотрудников организаций Подмосковья составила 64 417 рублей, что на 11,4% больше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщает Мосстат.

Выше, чем в среднем по Подмосковью, в регионе зарплата оказалась выше в холдинговых компаниях – 398 594 рубля, занимающихся деятельностью по управлению фондами – 188 989 рублей, и занимающихся консультированием по вопросам управления – 155 761 рубль.

Быстрее всех по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплаты росли в области дизайна – в 3,8 раза, в специализированной строительной отрасли – в 2,4 раза, а также в сфере производства музыкальных инструментов – в 2,3 раза.

В организациях, которые не относятся к сфере малого предпринимательства, в январе 2022 года трудилось более 1,7 млн человек, что на 2,4% больше показателя 2021 года. Зарплата работников в среднем составила 71 534 рубля – на 11,7% больше по сравнению с январем прошлого года.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в организациях в Лобне (110 133 рубля), Химках (99 429 рублей) и Красногорске (93 407 рублей). Меньшая среднемесячная зарплата зафиксирована в Зарайске (44 002 рубля) и Лотошине (43 545 рублей).

По отношению к соответствующему периоду 2021 года быстрее всего среднемесячная зарплата росла в организациях в Черноголовке и Лобне – на 144,4% и 134,2% соответственно.