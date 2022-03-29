РИАМО - 29 мар. В Ногинске в микрорайоне Заречье построят новую станцию водоочистки. Она сможет обеспечить 30 тыс. местных жителей чистой питьевой водой, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Сейчас жители Ногинска сталкиваются с некачественным водоснабжением. Зачастую вода не соответствует требованиям из-за превышения нормативов.

«В результате проведенных лабораторных исследований выявлено превышение допустимого уровня содержания железа», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Чтобы вода соответствовала санитарным нормам, в Заречье появится новая станция водоподготовки. Она будет состоять из блоков грубой очистки, напорной аэрации и обезжелезивания воды. Станцию включат в кольцевую систему водоснабжения города.

«Конечной продукцией станции водоочистки является вода питьевого качества, подаваемая в городскую сеть объединенного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В соответствии с техническим заданием предусматривается строительство станции очистки холодного водоснабжения пропускной способностью 10 000 кубометров в сутки», – заявил Велиховский.

Проект будущей станции прошел все необходимые согласования в 2021 году. Сейчас проводится конкурс по отбору подрядной организации, которые выполнит строительно-монтажные работы.

Новую станцию водоочистки возведут по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».