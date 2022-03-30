РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. В рамках выездной работы администрации городского округа Люберцы в среду жители смогут задать вопросы главе муниципалитета Владимиру Ружицкому.
Вместе с Ружицким прием будут вести все заместители, структурные подразделения администрации, городские службы, управляющие и ресурсоснабжающие компании, представители правоохранительных органов.
Жители смогут прямо на месте задать свой вопрос и сразу получить на него ответ, а также выступить с той или иной инициативой по улучшению качества жизни в округе.
Записаться на прием и заранее обозначить интересующий вопрос можно по телефону: 8(495)559-34-21.
Встреча пройдет в школе №20 на улице Южной, 20. Начало встречи в 18:00. Приглашаются все желающие.
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