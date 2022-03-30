РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В городском округе Мытищи в среду состоится семинар «Топ-5 ошибок при запуске онлайн-проекта, которые приведут к гарантированным убыткам», сообщается в Telegram-канале коворкинг-центра «Старт».

На встрече подробно обсудят основные ошибки при запуске онлайн-проекта, какие риски они влекут и что делать, чтобы их не допустить.

Спикер - Светлана Теплякова - юрист для онлайн-бизнеса, 20 лет юридической работы в консалтинге и адвокатуре. В настоящее время она занимается подготовкой документов, которые защищают любого, кто работает онлайн, от штрафов и помогают работать легально с минимумом налогов.

Всем участникам подарок от спикера - гайд «Юридические риски в онлайн-проекте». Для регистрации на семинар необходимо заполнить форму: https://forms.gle/3qrDvkxuweQUREEF9.

Начало мероприятия в 18:00, участие бесплатное. Адрес: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 30. Телефон: +7(495)505-59-79.