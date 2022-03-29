РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. Во вторник состоялась встреча замглавы администрации городского округа Мытищи Алексея Калинина с инициативной группой поселка Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На встрече обсудили вопросы сноса гаражей в поселке по Сорокинскому шоссе и у дома 13А. Жители поселка выступили против сноса гаражей и ракушек.

«Гаражи и ракушки по Сорокинскому шоссе стоят с 1970-х годов. Земля под ракушками и капитальными гаражами не оформлена. Предлагаем администрации помочь оформить аренду всех участков гаражей и ракушек на территории поселка», - сказала местная жительница Татьяна.

Калинин отметил, что оформление земельных участков невозможно, потому что статус гаражей и ракушек определен - они установлены незаконно. Также гаражи расположены в зоне ЛЭП.

«Земля особо охраняемая, строительство в зоне ЛЭП запрещено, потому что это энергообеспечение и энергетическая безопасность. Рассмотрим возможность выделения земельного участка в пределах поселка для переноса гаражей», - уточнил Калинин.

Он добавил, что гаражи и прилегающую территорию необходимо содержать в чистоте. В течение следующих 2 недель запланировано провести осмотр на предмет эксплуатации гаражей.

Также в ходе встречи жители пожаловались на закрытие доступа к водоему, вырубку леса, содержание контейнерных площадок в поселке. Обсуждаемые вопросы были внесены в протокол.